Polizeirapport

42-jähriger Bündner Jäger stürzt im Averstal zu Tode

Die Absturzstelle im Averstal. Bild: Rega

Ein 42-jähriger Jäger ist am Dienstag im Averstal bei Innerferrera GR tot aufgefunden worden. Gemäss ersten Erkenntnissen von Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei stürzte er im steilen und unwegsamen Gelände ab.

Der Mann war am Montagabend zu einem Jagdposten im Gebiet unterhalb von Mut Grischol aufgebrochen, um am nächsten Tag zu jagen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Als er am Dienstagvormittag telefonisch nicht erreichbar war, starteten seine Jagdkollegen eine Suche. Der Jäger wurde Stunden später leblos unterhalb seines Jagdpostens aufgefunden. Zur Bergung des Verunfallten stand ein Helikopter der Rega im Einsatz. (sda)