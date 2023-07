Polizeirapport

Unangenehmer Geruch nach Brand in Walliseller Recycling-Anlage

In einer Recycling-Anlage in Wallisellen ist am Dienstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Dieser führte zu einer starken Rauchentwicklung und es hing ein unangenehmer Geruch in der Luft, wie der Kanton Zürich über die nationale Warn-App Alertswiss mitteilte.

Anwohnerinnen und Anwohner wurden - wie immer in derartigen Fällen - dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten und trotz Sommerhitze die Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Der Brand nahe der A1 dürfte gemäss Angaben auf Alertswiss auch zu Verkehrsbehinderungen führen. «Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig», riet der Kanton deshalb. Und: «Gehen Sie nicht in das betroffene Gebiet.» (sda)