Polizeirapport

Wanderin im Saanenland BE tödlich verunglückt

Eine 73-jährige Wanderin ist am Donnerstagmorgen in der Region von Lauenen BE abgestürzt. Die Rettungskräfte konnten die Frau nur noch tot bergen.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 10.45 Uhr. Wie die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilte, war eine Gruppe aus zwölf Personen Richtung Alp «Chüetungel» unterwegs. Beim Gältetrittli stürzte die Frau aus noch ungeklärten Gründen zuerst über ein steiles Wiesenstück und dann über eine Felswand rund 70 Meter in die Tiefe.

Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine Schweizerin aus dem Kanton Aargau. Die Berner Kantonspolizei hat zur Klärung des Unfalls Ermittlungen aufgenommen. (sda)