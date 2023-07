Polizeirapport

Blitzschlag in Binningen erfordert Feuerwehreinsatz

Am Samstagmorgen kam es kurz vor 6 Uhr im Dachbereich eines Einfamilienhauses an der Benkenstrasse in Binningen BL zu einem Blitzeinschlag mit anschliessendem Brandausbruch. Personen wurden keine verletzt. Die Ereignisdienste waren im Einsatz, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft mitteilte.

Beim Eintreffen der Ereignisdienste am Brandort drangen dichter Rauch sowie erste Flammen aus dem Flachdach des betroffenen Einfamilienhauses. Durch die Feuerwehr konnte der Brand, welcher sich in der Unterkonstruktion des Flachdaches ausbreitete, rasch eingedämmt und schlussendlich gelöscht werden.

Der Brand wurde höchstwahrscheinlich durch Blitzschlag verursacht. Bild: Kapo Basel-Landschaft

Durch den Brandausbruch wurde das Flachdach massiv beschädigt. Die darunterliegenden Räumlichkeiten wurden durch Löschwasser sowie die Rauch- und Russentwicklung ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Einfamilienhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Schadenhöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die Brandursache steht noch nicht abschliessend fest. Im Vordergrund steht jedoch ein Blitzeinschlag. Sachdienliche Ermittlungen wurden durch die Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, aufgenommen.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Benkenstrasse für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt werden – die Sperrung konnte zwischenzeitlich wieder aufgehoben werden.