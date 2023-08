Polizeirapport

20-Jähriger schiesst mit Lamborghini Rollerfahrerin ab – schwer verletzt

Eine Rollerfahrerin ist am Mittwochabend in Muttenz BL bei der Kollision mit dem Sportwagen eines Junglenkers schwer verletzt worden. Sie musste in ein Spital gefahren werden.

Bild: kapo bl

Der Unfall ereignete sich kurz nach 22.00 Uhr auf der Überführung Prattelerstrasse, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 20-jährige Fahrer des Lamborghinis habe bei der Anfahrt auf die Überführung die vortrittsberechtigte 28-jährige Rollerfahrerin übersehen, die sodann ungebremst in den Sportwagen geprallt sei. (sda)