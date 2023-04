Polizeirapport

Bauernhof in Brünisried FR durch Brand komplett zerstört

In einem Bauernhof in Brünisried FR ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen: Die Flammen zerstörten das Wohnhaus des landwirtschaftlichen Betriebs vollständig. Ein nur wenige Meter entfernt stehendes weiteres Gebäude konnte vor den Flammen bewahrt werden.

Bild: kapo freiburg

Im komplett zerstörten Gebäude gab es zwei Wohnungen, von denen nur eine bewohnt war, wie es in einer Mitteilung der Freiburger Kantonspolizei vom Donnerstag heisst. Die beiden Bewohner – ein 66-jähriger Mann und eine 75-jährige Frau – blieben unverletzt. Sie wurden bei Nachbarn untergebracht.

Weshalb es gegen 21.50 Uhr zum Brand gekommen war, ist noch unklar und wird nun untersucht. Im Einsatz standen die Feuerwehren des Ausrückungstandortes Sense Oberland Plaffeien mit 50 Feuerwehrleuten und des Kompentenzzentrums Düdingen mit 23 Einsatzkräften sowie mehrere Polizeipatrouillen. (sda)