Schweiz

Polizeirapport

Hoher Sachschaden bei Brand in Lagergebäude in der Stadt Zürich



Hoher Sachschaden bei Brand in Lagergebäude in der Stadt Zürich

In einem Lagergebäude in der Stadt Zürich ist in der Nacht auf Samstag ein Brand ausgebrochen. Dabei entstand laut Angaben der Rettungskräfte hoher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand.

Vom Feuer betroffen war ein Gebäude im Stadtkreis 3, wie Schutz & Rettung Zürich im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Die Feuerwehr rückte mit zwei Tanklöschfahrzeugen aus und setzte auch eine Autodrehleiter ein.

Die Feuerwehr konnte den Brand den Angaben zufolge rasch löschen. Am frühen Morgen waren noch Nachlösch- und Aufräumarbeiten im Gange.

Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei leitete dazu Ermittlungen ein. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung