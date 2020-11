Schweiz

Polizeirapport

Kölliken-Süd: Autofahrer stirbt bei Kollision auf A1 im Aargau



22-Jähriger rast auf Autobahnraststätte Kölliken-Süd in Lkw – tot

Bild: Kapo AG

Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Autobahnraststätte Kölliken-Süd im Aargau ums Leben gekommen. Laut Polizei prallte der Mann mit seinem Auto in zwei parkierte Lastwagenanhänger.

Der Autolenker hatte die A1 in Fahrtrichtung Zürich verlassen und war mit hoher Geschwindigkeit in die Anhänger gefahren, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Das Auto habe sich unter einem Anhänger verkeilt und sei massiv demoliert worden. Auch die Anhänger seien stark beschädigt worden.

Erste Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass der 22-jährige Schweizer sich das Leben nehmen wollte. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm eröffnete eine Untersuchung.

Lass dir helfen!

In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.

Die Dargebotene Hand: Tel 143,

Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147,

Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.Tel 143, www.143.ch Tel 147, www.147.ch

Die Bergungs- und Räumungsarbeiten dauerten nach Polizeiangaben bis in die frühen Morgenstunden. Bis sie abgeschlossen waren, wurde die Zufahrt zur Raststätte gesperrt. (aeg/sda)

