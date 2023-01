Polizeirapport

Autofahrer prallt in Sirnach TG in Mauer – tot

Bild: Kapo tg

Ein Autofahrer ist am späten Montagabend in Sirnach TG von der Strasse abgekommen und mit grosser Wucht frontal in die Mauer einer Bahnunterführung geprallt. Er wurde im Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er vor Ort starb.

Die Identität des Verstorbenen ist noch nicht zweifelsfrei bestätigt, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Klar ist, dass der Mann in mittlerem Alter war. Das Institut für Rechtsmedizin in St. Gallen wurde durch die Staatsanwaltschaft Frauenfeld mit der Identifikation beauftragt. (aeg/sda)