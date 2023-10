Polizeirapport

Tessiner Grenzschutz entdeckt 15 Kilogramm Kokain in Auto

Bild: Kantonspolizei Tessin

Beim Grenzübergang in Chiasso-Brogeda im Südtessin haben Spezialisten der Polizei in einem Auto 15 Kilogramm Kokain entdeckt. Der 63-jährige Autofahrer wurde festgenommen und wird sich wegen schweren Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Das Auto mit niederländischen Kennzeichen war am vergangenen Mittwoch in Richtung Italien unterwegs gewesen, wie die Tessiner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Bei der näheren Kontrolle durch Spezialisten wurden die im Fahrzeug versteckten Drogen entdeckt. Beim Fahrer handelte es sich um einen marokkanisch-niederländischen Staatsangehörigen. (sda)