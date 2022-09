Polizeirapport

Diese Poser-Autos hat die Aargauer Polizei aus dem Verkehr gezogen

Bild: Kapo ag

Die Kantonspolizei Aargau hat am Sonntag bei einem Autotreffen in Reinach AG sechs illegal abgeänderte Sportwagen aus dem Verkehr gezogen. Das auf den sozialen Medien beworbene Tuner-Treffen auf dem grossen Parkplatz des Coop-Baumarktes war bewilligt gewesen.

Bei friedlicher Stimmung versammelte sich ein eher jüngeres Publikum mit weit über hundert Autos aus der ganzen Deutschschweiz, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte.

Die Kantonspolizei und die Regionalpolizei Aargausüd führten jedoch Kontrollen durch. Sie nahmen insgesamt 41 Autos unter die Lupe. Bei einem halben Dutzend zeigten sich illegale Manipulationen an der Auspuffanlage oder der Motorsteuerung, was sich in übermässigem Lärm und unzulässigen Abgaswerten äusserte.

Die Polizei stellte die sechs Sportwagen für vertiefte Abklärungen vorläufig sicher. Aufgrund weniger gravierender Mängel meldete die Polizei etliche weitere Autos dem Strassenverkehrsamt zur Nachprüfung.

Auch beobachtete die Polizei einen Jeep Grand Cherokee, dessen Lenker den über 450 PS starken Wagen auf der Aarauerstrasse derart beschleunigte, dass das Heck ausbrach und auf die Gegenfahrbahn geriet.

Lenker alkoholisiert

Bei der Kontrolle zeigte sich gemäss Polizeiangaben, dass der 39-jährige Lenker alkoholisiert war und mutmasslich auch unter Drogeneinfluss stand. Zudem stoppte die Polizei den 27-jährigen Fahrer eines Sportwagens, bei dem der Verdacht auf Drogeneinfluss bestand. Beide Lenker mussten eine Blut- und Urinprobe abgeben. Die Kantonspolizei nahm beiden den Führerausweis vorläufig ab. (aeg/sda)