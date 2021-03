Schweiz

23-Jähriger rast nach Poser-Start an Zürcher Ampel in zwei Frauen – festgenommen



Ein 23-jähriger Autofahrer beschleunigte sein hochmotorisiertes Auto an einer Zürcher Ampel so stark, dass er die Kontrolle darüber verlor. Er fuhr auf ein Trottoir und erwischte dort eine Fussgängerin und eine Velofahrerin.

Schlussendlich kam er in einer Böschung zum Stillstand, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach 18 Uhr bei der Verzweigung Bernerstrasse/Hermetschloobrücke in Richtung Zürich.



Die Fussgängerin wurde durch die Kollision mittelschwer, die Velofahrer und der Fahrzeuglenker leicht verletzt. Die beiden 30-jährigen Frauen mussten ins Spital gebracht werden.

Der Lenker des Unfallfahrzeugs wurde ambulant behandelt. Er wurde festgenommen und der Staatsanwaltschaft zugeführt. (mlu)



