Zwei Jugendliche in Aarau mit Messer verletzt

Bei einem gewalttätigen Streit sind am Samstagabend in Aarau zwei junge Männer durch Messerstiche verletzt worden. Beide waren nach Polizeiangaben am Sonntag weiterhin im Spital. Der genaue Tathergang ist unklar.

Kurz nach 20.00 Uhr sei der Notrufzentrale eine Auseinandersetzung in der Innenstadt gemeldet worden, schrieb die Kantonspolizei Aargau am Sonntag in einem Communiqué. In der Nähe der Hirslandenklinik seien Mitarbeitende der Polizei dann auf eine grössere Gruppe junger Männer gestossen. Unter diesen seien die beiden Verletzten gewesen.

Bei den Verletzten handelt es sich laut den Angaben um einen 16-jährigen Schweizer und einen 17-jährigen Syrer aus dem Kanton Luzern. Ihre Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich.

Tatverdächtig ist ein 18-jähriger Serbe aus dem Bezirk Kulm. Er sei noch am selben Abend in Aarau festgenommen worden, hiess es. Die Umstände des Vorfalls seien allerdings noch weitgehend unklar, es gebe widersprüchliche Aussagen dazu.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. (sda)