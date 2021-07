Schweiz

Polizeirapport

Raser mit 185 km/h statt mit 60 km/h in Gampelen unterwegs



Bild: KEYSTONE

Ein 22-jähriger Mann ist in der Nacht auf letzten Samstag mit 185 Kilometern pro Stunde von Cudrefin VD in Richtung Gampelen BE gerast. Erlaubt sind auf dem betreffenden Strassenabschnitt lediglich 60 km/h.

Der Raser konnte am Mittwoch im Kanton Neuenburg angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht werden, wie die Kantonspolizei und die Regionale Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Der Lenker muss sich wegen Raserdelikten vor der Justiz verantworten. Den Führerausweis musste er bereits abgeben. (sda)

