Leichenfund in Egnach TG: Polizei geht von Tötungsdelikt aus



Im Zusammenhang mit dem Leichenfund am Samstag in Egnach gehen die Thurgauer Strafverfolgungsbehörden von einem Tötungsdelikt aus. Das Opfer ist noch nicht identifiziert.

Am Samstagvormittag wurden sterbliche Überreste einer unbekannten Person am Waldrand des «Sangehölzli» in Egnach TG entdeckt. Bei der Untersuchung durch das Institut für Rechtsmedizin konnten massive Verletzungen festgestellt werden. Aufgrund dieser Umstände und weiteren Ermittlungen geht die Kantonspolizei Thurgau und die Staatsanwaltschaft Bischofszell von einem Tötungsdelikt aus.

Die Identität der verstorbenen Person ist noch nicht geklärt. Die genauen Tatumstände sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bischofszell und der Kantonspolizei Thurgau. Zurzeit werden die Spuren vom Fundort durch Spezialisten ausgewertet, Zeugenhinweise entgegengenommen und überprüft sowie weitere intensive Ermittlungen getätigt. Die Strafverfolgungsbehörden suchen weiterhin nach Zeugen. (aeg)

