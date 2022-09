Polizeirapport

Sechs mutmassliche Schläger von Sitten festgenommen

Sechs wegen Körperverletzung gesuchte mutmassliche Täter sind am Dienstag in den Kantonen Waadt und Neuenburg festgenommen und inhaftiert worden. Sie werden verdächtigt, sich am 10. September in Sitten im Wallis eine Schlägerei in einer öffentlichen Einrichtung geliefert zu haben.

Die sechs Festgenommenen müssen sich wegen Körperverletzung und versuchter schwerer Körperverletzung verantworten, wie die Walliser Kantonspolizei am Dienstagabend mitteilte.

Am Dienstagmorgen wurde demnach in den Kantonen Waadt und Neuenburg eine grossangelegte Polizeiaktion durchgeführt. Auf Anweisung der Walliser Staatsanwaltschaft und unter der Leitung der Walliser Kantonspolizei wurden die Verhaftungen in Zusammenarbeit mit der Waadtländer Kantonspolizei, der Neuenburger Kantonspolizei und der Stadtpolizei von Lausanne durchgeführt. (sda)