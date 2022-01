Mann tödlich verunglückt bei Holzarbeiten in Schelten BE

Bei Holzarbeiten in Schelten im Kanton Bern ist am Freitagabend ein 55-jähriger Mann tödlich verunglückt. Der Schweizer aus dem Kanton Bern geriet nach Polizeiangaben in unwegsamem Gelände unter den Stamm eines Baumes.

Bei der Kantonspolizei Bern ging am Freitag kurz nach 19.15 Uhr die Unfallmeldung ein, wie es in einer Mitteilung vom Samstag hiess. Die sofort ausgerückten Rettungskräfte hätten nur noch den Tod des Mannes feststellen können.

Die genauen Umstände und der Hergang des Unfalls werden nun unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland ermittelt. (sda)