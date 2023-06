Polizeirapport

Drei Verletzte bei drei Bränden im Kanton Zug

Bei drei Bränden im Kanton Zug sind am Sonntag drei Menschen verletzt worden. Je eine Wohnung in Zug und in Steinhausen sind unbewohnbar.

Gegen 11.30 geriet ein Gasgrill auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Menzingen in Brand, wie die Behörden mitteilten. Einer der Bewohner reagierte sofort und konnte die Flammen mit einem Schaumlöscher eindämmen und löschen. Durch die Feuerwehr wurde die Gaszufuhr unterbrochen und der Grill gesichert. Verletzt wurde niemand.

In Zug brannte es gleich mehrfach. Bild: Kapo Zug

Kurz vor 17.30 Uhr geriet in einer Küche an der Kirchmattstrasse in Steinhausen Kochgut in Brand. Den Bewohnern gelang es, den Brand vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Eine Person wurde leicht verletzt und ins Spital gebracht.

Gegen 18.45 Uhr ging laut Behörden der nächste Notruf ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus einer Wohnung in Zug. Atemschutztrupps der Freiwilligen Feuerwehr drangen in die Wohnung vor und begannen, das offene Feuer in der Küche zu löschen. Währenddessen wurden die beiden Bewohner mit einer Autodrehleiter vom Balkon evakuiert. Sie erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. (sda)