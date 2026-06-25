Der auffällige Kirchturm von Oberkirch LU steht mitten im Dorfzentrum. bild: wikimedia

Ranking

Die attraktivste Gemeinde der Schweiz liegt am Sempachersee

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Die Luzerner Gemeinde Oberkirch führt das Gemeinderanking der Zeitschrift «Bilanz» an. In den Top 10 finden sich weitere sieben Gemeinden aus der Zentralschweiz.

Hinter Oberkirch klassierten sich die Gemeinden Horn TG und Maienfeld GR auf den Plätzen 2 und 3. Danach folgen mit Altendorf SZ, Freienbach SZ, Zug, Cham ZG, Lachen SZ, Hergiswil NW und Feusisberg SZ allesamt vor allem ländliche und zumeist steuergünstige Gemeinden.

Für das Ranking wurden Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern untersucht, wie die Zeitschrift am Donnerstag mitteilte. Insgesamt wurden 966 Gemeinden anhand von 56 Kriterien in acht Kategorien, etwa Wohnen und Immobilien, Ökologie, Steuerbelastung sowie Verkehr und Mobilität, bewertet.

Laut der «Bilanz» punktet Oberkirch, das am Nordwestende des Sempachersees liegt, nicht mit einem einzelnen Standortvorteil, sondern durch mehrere Faktoren. Genannt werden etwa die zentrale Lage, ein reges Vereinsleben sowie ein vielfältiges Sport- und Kulturangebot. Zudem weist die 5000-Einwohner-Gemeinde den höchsten Akademisierungsgrad im Kanton auf.

Kanton Schwyz schneidet gut ab

In den Top 100 ist der Kanton Schwyz mit 17 Gemeinden vertreten. Dahinter folgen Zürich mit 15 und der Aargau mit 13 Gemeinden. Bei den durchschnittlichen Kantonswerten liegt der Kanton Zug an der Spitze.

Unter den Schweizer Grossstädten belegt Zürich Rang 93 und lässt damit Basel (429), Bern (431) und Lausanne (494) deutlich hinter sich.

Am anderen Ende des Rankings findet sich Tavannes, eine Gemeinde im Berner Jura im Kanton Bern. (pre/sda)