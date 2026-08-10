Polizeirapport

Rossinière VD: Töfffahrer stirbt nach Unfall mit Lieferwagen

Ein 48-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Rossinière in der Waadt ums Leben gekommen. Er kollidierte mit einem Lieferwagen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich im Gemeindeteil La Chaudanne, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Montag mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen kam es zur Kollision, als der Lenker des Lieferwagens nach links abbiegen wollte, während der Motorradfahrer am Überholen war.

Durch den Aufprall stürzte der 48-jährige Schweizer, der in der Region wohnhaft war, schwer auf die Fahrbahn. Trotz erster Hilfe von Zeugen und Sanitätern verstarb der Mann noch vor Ort. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. (sda)