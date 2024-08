Via Sörenberg ist der Gipfel des Brienzer Rothorns nach wie vor erreichbar. bild: soerenberg bergbahnen

Verwirrung um Brienzer Rothorn – Gipfel bleibt trotz Unwetter erreichbar

Die historische Dampfzahnradbahn von Brienz auf das Brienzer Rothorn steht still. Nach den verheerenden Unwetterschäden wurde die Saison vorzeitig abgebrochen. Nicht allen war bewusst, dass der Gipfel trotzdem von der Luzerner Seite aus erreichbar bleibt. Die Bergbahnen Sörenberg haben nun reagiert.

Matthias Fuchser / ch media

Der Schock nach dem Unwetter am 12. August in der Region Brienz war gross. Nicht nur das Dorf, sondern auch die Infrastruktur der historischen Dampfbahn auf das Brienzer Rothorn wurde stark beschädigt. Die Bahn hat die Saison per sofort abgebrochen und auch das Berghaus Rothorn Kulm wird vorzeitig schliessen, so die Mitteilung am 16. August der Brienz Rothorn Bahn. Die Reparatur dauert zu lange, als dass eine Wiederöffnung vor Wintereinbruch noch möglich wäre.

In einer früheren Mitteilung war noch betont worden, dass der Gipfel via Seilbahn von Sörenberg im Kanton Luzern nach wie vor erreichbar ist. In der neusten Mitteilung wurde jedoch auf diesen Hinweis verzichtet. Schlagzeilen in diversen Medien, wie «Saisonende am Rothorn» sorgten teilweise für Verwirrung und Verunsicherung, heisst es nun auf der Luzerner Seite des Rothorns.

Viele Anrufe von verunsicherten Gästen in Sörenberg

Der Direktor der Bergbahnen Sörenberg, René Koller, nimmt es sportlich: «Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Brienz Rothorn Bahn. Die Verantwortlichen hatten andere Sorgen und Probleme, als auf uns hinzuweisen.»

Trotzdem löste die Meldung, dass die Dampfzahnradbahn die Saison abbricht, viele Reaktionen bei den Seilbahnbetreibern auf der Luzerner Seite aus, wie Koller sagt: «Wir hatten sehr viele Anrufe. Wir mussten kommunikativ aktiv werden und per Mitteilung klarstellen, dass das Brienzer Rothorn via Sörenberg nach wie vor gut und sicher erreichbar ist.» Zwar gab es auch im Gebiet Sörenberg Unwetterschäden, die Luftseilbahn blieb aber unversehrt und fährt bis am 3. November planmässig weiter.

Die Seilbahn von Sörenberg auf das Brienzer Rothorn blieb bei den Unwettern unversehrt. bild: soerenberg bergbahnen

250'000 Gäste via Dampfbahn auf das Brienzer Rothorn

Auf dem Brienzer Rothorn betreiben die Sörenberg-Bergbahnen das Gipfelrestaurant sowie etwas weiter östlich das Restaurant am Eisee. Diese bleiben bis zum Saisonende offen, betont Koller. Dies, obwohl sich der Saisonabbruch der Dampfbahn auf der Berner Seite auch aufs Geschäft der Restaurants auswirken wird. Denn vor allem ausländische Touristen, die vom Hotspot Interlaken aus das Rothorn besuchen, dürften in der laufenden Saison kaum mehr kommen.

Wunderbare Aussicht vom Rothorn auf den Brienzersee. Das Brienzer Rothorn ist der höchste Punkt des Kantons Luzern. bild: soerenberg bergbahnen

Während die Brienz Rothorn Bahn pro Sommer rund 250'000 Gäste auf den Gipfel des Rothorns transportiert, sind es per Seilbahn von Sörenberg aus etwa 80'000 Gäste. «Der Wanderweg von der Bergstation der Dampfbahn auf den Gipfel des Rothorns führt an unserem Gipfelrestaurant vorbei. Wir haben dort bereits einen Rückgang der Kundschaft registriert», sagt René Koller von den Sörenberg Bergbahnen. Man prüfe derzeit, was das nun bedeute und ob drohende Ertragsausfälle durch Versicherungen abgedeckt werden können.

Ausserdem habe man der Brienz Rothorn Bahn angeboten, bereits reservierte Gruppenbuchungen zu übernehmen. Eine Schliessung der Restaurants kommt für die Bergbahnen Sörenberg nicht infrage. Der Herbst sei eine wichtige Zeit für die Schweizer Bergbahnen und man hoffe trotz Ausfall der Dampfbahn, dass viele Gäste den Weg aufs Brienzer Rothorn finden. (baerntoday.ch)

