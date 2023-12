Die Aufräumarbeiten im Lötschberg-Basistunnel nach dem Wassereintritt sind beendet, seit Freitag können auch Güterzüge den Tunnel wieder voll nutzen (Symbolbild). Bild: KEYSTONE

Auch Güterzüge fahren jetzt wieder durch den Lötschberg-Basistunnel

Der Lötschberg-Basistunnel zwischen den Kantonen Bern und Wallis ist seit Freitag, 15.00 Uhr wieder doppelspurig befahrbar. Die Güterzüge können nun wieder ohne Einschränkung den Basistunnel benutzen.

Die Aufräumarbeiten nach dem Wassereintritt im Tunnel sind abgeschlossen, teilte am Freitag das Berner Bahnunternehmen BLS mit. Am Donnerstag, 14. Dezember, war nach starken Niederschlägen Wasser in die Tunnelröhre eingedrungen und der Bahnverkehr musste über die Bergstrecke umgeleitet werden.

Um solche Ereignisse zu vermeiden, hatte die BLS nach einem ähnlichen Vorfall im Jahr 2020 eine Kaverne gebaut, die das Wasser sammeln sollte. Die BLS sei sich bereits nach der Realisierung der Kaverne bewusst gewesen, dass in bestimmten Fällen weiterhin Wasser und Sand in den Tunnel eindringen könnten, hiess es weiter.

Die BLS prüfe nun deshalb eine Erweiterung der bestehenden Kaverne mit einer zusätzlichen Wasserfassung oberhalb der beiden Tunnelröhren. Damit soll laut Communiqué ein erneutes Eindringen des Wassers in den Tunnel verhindert werden.

Sowohl der Fahrbahnbereich, die Kaverne und die Abwasserleitungen seien jetzt gespült und der Tunnel gereinigt. Die Personenzüge verkehren bereits seit dem 16. Dezember wieder durch den Basistunnel.

