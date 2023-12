Bild: k23video://11029754/469a5cc95760a7261bb5c49ab1a50737

Jetzt kommt das Halbtax Plus für flexibles Reisen – die wichtigsten Punkte

Auf den Fahrplanwechsel Mitte Dezember lanciert Alliance Swisspass mit dem Halbtax Plus ein neues Angebot für ÖV-Nutzende.

Das Halbtax Plus sei zwischen dem Generalabonnement und dem Halbtax anzusiedeln und richte sich an Reisende, die oft mit dem Halbtax unterwegs seien und den ÖV möglichst flexibel nutzen wollten, hiess es bei einer Medienkonferenz der Alliance Swisspass am Mittwochmorgen.

Die wichtigsten Punkte:

Was kann das Halbtax Plus?

Nutzende zahlen einen Betrag als Guthaben ein und erhalten im Gegenzug einen Bonus. Das persönliche Guthaben kann genutzt werden, um Billette, Tageskarten, Klassenwechsel, Velo- und Hundefahrausweise sowie Sitzplatzreservationen zu kaufen.

Das neue Abo wird in drei verschiedenen Guthabengrössen angeboten. Reisende sollen von einem Bonus ohne finanzielles Risiko profitieren können.

Wie sind die Preise?

Das Halbtax PLUS kann für Billette in der 1. und der 2. Klasse verwendet werden. Der Kunde zahlt dabei einen gewissen betrag ein und bekommt je anch Betrag einen Bonus geschenkt.

Die Kundeneinlagen bewegen sich zwischen 800 und 2100 Franken

Bild: Alliance swisspass

Das Guthaben kann ausschliesslich für den persönlichen Bedarf genutzt werden.

Wer ist die Zielgruppe?

Die öV-Branche gehe mit dem Halbtax Plus auf die veränderten Kundenbedürfnisse ein, schreibt die Alliance Swisspass.

Treue ÖV-Kunden, die flexibel unterwegs sein wollen, aber für die sich kein Abo lohnt, seien die Zielgruppe für das Halbtax Plus, heisst es bei der Medienkonferenz.

(yam, mit Material der sda)