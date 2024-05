So präsentiert sich die Lage vor Ort. Video: watson

Pro-Palästina-Sitzblockade an der ETH Zürich – ein jüdischer Student hält dagegen

An der ETH Zürich haben sich am Dienstagmorgen mehrere Dutzend Studierende zu einem pro-palästinensischen Protest versammelt. Die Studierenden haben eine Sitzblockade errichtet.

Gemäss einem watson-Reporter vor Ort befinden sich rund 80 bis 100 Protestierende im ETH-Hauptgebäude. Die Demonstrierenden sitzen am Boden und verlesen Statements. Eine wirkliche Blockade gibt es nicht. Studierende können ohne Probleme an der Gruppierung vorbeilaufen.

Die Sitzblockade im ETH-Hauptgebäude in Zürich. bild: watson

Die Protestierenden skandieren unter anderem «Ceasefire now», «Stop Genocide», «Free Palestine», «From the river to the sea palestine will be free». Die letzte Aussage ist sehr problematisch, da sie Israel faktisch ein Existenzrecht abspricht. Des Weiteren werden Slogans wie «siamo tutti antifascisti» skandiert.

Vor der ETH befindet sich ein Polizeiauto, einige ETH Mitarbeiter wirken nervös. Zwischenfälle mit pro-israelischen Studenten hat es aber noch keine gegeben.

Die Protestierenden äussern einen wilden Mix an Forderungen. Bild: watson

Viele der Protestierenden sind mit Fahnen und Palästina-Schals ausgerüstet. Auf einem grossen Transparent steht: «No Tech for Genocide». Mutmasslich fordern die Protestierenden damit, dass die ETH keine israelischen Universitäten unterstützt.

Dieser Student zeigt den Protestierenden den David-Stern. bild: watson

Am Rand der Protestierenden hat sich ein einzelner jüdischer Student platziert. Er hält den Demonstranten ein Bild eines Davidsterns hin. Gegenüber watson sagt er: «Es braucht zwei Sachen für einen Waffenstillstand. Die Hamas muss aufgeben und die Geiseln freilassen.» Von einem Genozid können nicht die Rede sein. «Wenn man nicht versteht, was ein Genozid ist, dann weiss ich auch nicht weiter.»

Die Protestierenden haben ein Paper verfasst, in dem sie ihre verschiedenen Forderungen festhalten. Das Hauptziel des Protests ist, die ETH dazu zu bringen, eine klare Position gegen den «Genozid» in Palästina zu beziehen. Zudem wird die ETH aufgefordert, Transparenz darüber zu schaffen, wie sie mit israelischen Institutionen zusammenarbeitet, und anschliessend diese zu boykottieren.

Nicht nur an der ETH Zürich gibt es pro-palästinensische Proteste. Auch an der Universität Lausanne wird seit Tagen protestiert. Am Dienstag besetzten Protestierende zudem auch die Uni Genf.

