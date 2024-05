Pro-Palästina-Protest: Pariser Polizei löst Sitzblockade an Uni auf

Auslöser des Gaza-Kriegs war das beispiellose Massaker mit mehr als 1200 Toten, das Terroristen der Hamas und anderer Gruppen am 7. Oktober vergangenen Jahres in Israel verübt hatten. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive. Angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer und der katastrophalen Lage im Gazastreifen steht Israel international immer stärker in der Kritik. (sda/dpa/lyn)

Auch an anderen Standorten der Sciences Po in Frankreich demonstrierten Studierende zuletzt und blockierten Gebäude. Am Donnerstag versuchte die Universitätsleitung, dem Konflikt mit einer grossangelegten internen Debatte ein Ende zu setzen.

An der renommierten Pariser Universität Sciences Po hat die Polizei eine Sitzblockade von propalästinensischen Studierenden aufgelöst. 91 Menschen wurden aus dem Gebäude gebracht, hiess es am Freitag von der Polizei.

Donald Trump steht in New York vor Gericht. In dem Strafverfahren kommen immer mehr peinliche Details ans Licht. Auch was Trumps Eheleben betrifft.

Für Donald Trump wird der Prozess, der gegen ihn derzeit vor einem New Yorker Gericht verhandelt wird, immer unangenehmer. Der frühere Immobilien-Tycoon und Reality-TV-Star musste auch in dieser Woche wieder vor dem Strafgericht in New York erscheinen, wo über eine mutmassliche Schweigegeldzahlung an zwei Pornodarstellerinnen verhandelt, mit denen Trump ein Verhältnis gehabt haben soll.