Zürcher Komitee sammelt rund 9000 Unterschriften für Förderklassen

So oft werden queere Lehrpersonen in der Schweiz diskriminiert

Das heutige Modell, bei dem grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler in Regelklassen unterrichtet werden, sehen die Initiantinnen und Initianten an die Grenzen kommen. Die Unzufriedenheit auf allen Ebenen sei gross. «Die Integration um jeden Preis hat versagt.»

Wichtig sei dabei die Durchlässigkeit, betonte das Komitee in seiner Mitteilung. Auch ein vorübergehender Besuch einer solchen Klasse sei möglich. Eine Rückkehr in die Regelklasse solle immer möglich sein.

Vertreterinnen und Vertreter von GLP, FDP und SVP haben am Donnerstag rund 9200 Unterschriften für ihre Volksinitiative «Für eine Schule mit Zukunft» beim Kanton Zürich eingereicht. Die Initiative will Förderklassen für lernschwache und verhaltensauffällige Kinder einführen.

Nati wieder in den Top 15 der FIFA-Rangliste +++ Olympisches Dorf in Paris eröffnet

Taylor Swift: Nach zwei Konzerten in Zürich kommt es zur Panne in Mailand

Attentat in Europa geplant – Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen IS-Algerier

Die Bundesanwaltschaft klagt einen Algerier wegen Plänen für ein Attentat in Europa an. Der 51-Jährige soll gegen das hiesige Verbot der terroristischen Gruppierung «Islamischer Staat» verstossen haben.

Konkret wirft die Bundesanwaltschaft (BA) unter der Leitung von Bundesanwalt Stefan Blättler dem Beschuldigten vor, die hierzulande verbotene terroristische Gruppierung «Islamischer Staat» (IS) unterstützt beziehungsweise sich daran beteiligt zu haben. So soll der Algerier zunächst versucht haben, von seiner Heimat via die Türkei nach Syrien zu gelangen, um sich dort dem IS als Kämpfer anzuschliessen.