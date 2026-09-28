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Vererbung ist nicht nur eine Frage der DNA

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Jede Zelle eines Organismus verfügt über dieselbe DNA. Allerdings aktivieren nicht alle dieselben Gene. Diese Mechanismen werden als Epigenetik bezeichnet.Bild: iStockphoto
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Vererbung ist nicht nur eine Frage der DNA

28.09.2026, 13:1028.09.2026, 13:10

Die Weitergabe von Genen hängt nicht nur mit der DNA zusammen. Forschende an der Universität Genf (Unige) fanden heraus, dass eine vorübergehende Veränderung der Genregulation bei Fadenwürmern mindestens 15 Generationen andauern kann, auch wenn sich deren DNA-Sequenz nicht verändert.

Jede Zelle eines Organismus verfügt über dieselbe DNA. Allerdings aktivieren nicht alle dieselben Gene. Diese Mechanismen werden als Epigenetik bezeichnet. Dabei lassen sich reversible Veränderungen an den Proteinen beobachten, die die DNA strukturieren.

Einige davon können bei der Zellteilung bestehen bleiben – und an die nächste Generation weitergegeben werden, schrieb die Universität Genf am Montag zu ihrer im «EMBO Journal» veröffentlichten Studie.

Um festzustellen, wie lange diese Veränderungen nachweisbar sind, griff ein Team des Departements für Molekularbiologie auf einen mikroskopisch kleinen Wurm zurück. Dank seiner schnellen Fortpflanzung liessen sich im Labor mehrere Generationen verfolgen. Die Forscher untersuchten eine Veränderung der Histone – der Proteine, um die sich die DNA windet -, die als H3K27me3 bezeichnet wird und die deren Verteilung vorübergehend stört.

Die Veränderung führte zu einer verminderten Fruchtbarkeit. Diese blieb über mindestens 15 Generationen bestehen, wurde jedoch nicht genetisch an die Nachkommen weitergegeben. Eine solche Art der Vererbung könnte es Organismen ermöglichen, auf veränderte Umweltbedingungen zu reagieren und sich möglicherweise an diese anzupassen, schrieben die Forschenden. (sda)

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