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«Looksmaxxing»-Influencer Clavicular stolziert durch Zürich

«Looksmaxxing»-Influencer Clavicular stolziert durch Zürich

Der umstrittene Influencer Clavicular hat einen Abstecher nach Zürich gemacht. Der Besuch scheint jedoch nur von kurzer Dauer gewesen zu sein.
08.08.2026, 11:2208.08.2026, 11:22

Clavicular, oder Braden Eric Peters, wie der 21-Jährige mit bürgerlichem Namen heisst, postete auf Tiktok Bilder aus Zürich. Demnach genoss er die Aussicht über den See, liess sich vor dem Verpflegungsstand am Bellevue ablichten oder stellte sich mit einem Fan am Limmatquai vor die Linse. Auch in der Bahnhofstrasse soll er gesichtet worden sein, schreibt 20 Minuten.

Clavicular Zürich
Clavicular hat Zürich besucht.Bild: Tiktok/Clavicular

Was der 21-Jährige, der mit dem Propagieren von «Looksmaxxing», also dem bedingungslosen Optimieren des eigenen Aussehens auf Social Media bekannt wurde, genau in Zürich machte, ist nicht klar. Er scheint zudem bereits weitergereist zu sein, wie aus seinen Social-Media-Kanälen und den Kommentaren hervorgeht.

Clavicular Zürich
Der Influencer liess sich vor dem Zürichsee ablichten.Bild: Tiktok/Clavicular

Clavicular gilt als Aushängeschild der Looksmaxxing-Szene. Diese besteht aus jungen Männern, die sich auf gutes Aussehen konzentrieren und hat ihren Ursprung in der Manosphere. Clavicular spritzt sich Testosteron und Peptide, seit er 14 Jahre alt ist. Selbst bei den Wahlen dreht sich bei ihm alles ums Aussehen. Für die Präsidentschaftswahlen 2028 unterstütze er nicht JD Vance, sondern den Demokraten Gavin Newsom. Das, weil er mit seinem Aussehen «dominiere», wie er selbst sagt.

Der 21-Jährige feierte auch schon mit Andrew Tate und anderen Leuten aus der Manosphere- und rechtsradikalen Szene. Einmal wurde er gefilmt, wie er Kanye Wests Song «Heil Hitler» grölte.

Immer wieder eckt er mit seinem Verhalten an, etwa als er im Dezember streamte, wie er einen angeblichen Stalker überfuhr. Später stachelte er zwei Frauen zu einer Schlägerei an, worauf er verhaftet wurde. (vro)

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Junkrat
08.08.2026 11:30registriert März 2019
Ich habe gestern beim Gassi gehen zwei Rehe und einen Fuchs gesehen. War viel interessanter.
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TheBear97
08.08.2026 11:41registriert Oktober 2015
News, aber deep.
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Heidi Horton
08.08.2026 11:53registriert Juni 2021
Wer?
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