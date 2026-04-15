Clavicular zählt zu den umstrittensten Social-Media-Stars. screenshot: instagram

Stream bricht plötzlich ab: Tiktok-Star Clavicular im Spital

Hunderttausende folgen Clavicular auf der Plattform Kick, auch bei Tiktok ist er bekannt. Nun kam es zu einem Zwischenfall, und das mitten im Live-Stream. Angeblich waren Drogen im Spiel.

Jennifer Ullrich / watson.de

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In der Welt von Social Media verschwimmen die Grenzen zwischen Selbstdarstellung und Selbstoptimierung immer stärker. Trends wie Looksmaxxing setzen junge Menschen unter Druck, einem bestimmten Ideal zu entsprechen – oft mit fragwürdigen Methoden.

Eines der bekanntesten Gesichter dieser Szene steht nun aus einem ganz anderen Grund im Fokus. Beim Influencer Clavicular kam es offenbar zu einem medizinischen Notfall mitten im Livestream.

Influencer Clavicular im Spital

Braden Peters, wie der Streamer bürgerlich heisst, ist nach einem mutmasslichen Drogenvorfall ins Spital eingeliefert worden. Das berichtet «The Hollywood Reporter» unter Berufung auf eine eigene Quelle.

Demnach befindet sich der Content Creator aktuell in einem stabilen Zustand, wird aber weiterhin medizinisch behandelt. Zuvor hatte Peters noch live auf der Plattform Kick gestreamt. Der Stream brach abrupt ab, was bei vielen Menschen vor den Bildschirmen Sorge auslöste.

Kurz darauf tauchten Videos auf X auf, die zeigen sollen, wie mehrere Personen den Influencer zu einem Auto tragen, während ein Rettungswagen eintrifft.

Braden Peters wurde vor allem durch seine Inhalte rund um das sogenannte «Looksmaxxing» bekannt. Dabei handelt es sich um einen Online-Trend, der darauf abzielt, das eigene Aussehen zu optimieren.

Während einige Ansätze auf klassische Pflege setzen, kursieren auch extreme und riskante Methoden. Braden Peters soll auch Praktiken wie das gezielte Bearbeiten von Knochenstrukturen beworben haben.

Influencer Clavicular steht immer wieder in der Kritik

Erst wenige Tage zuvor hatte der Streamer Aufsehen generiert, als er ein Interview mit «60 Minutes Australia» vorzeitig abbrach. Der Journalist Adam Hegarty hatte ihn zu möglichen Verbindungen zur Incel-Szene und zu Andrew Tate befragt, worauf Braden Peters gereizt reagierte und das Gespräch abbrach.

Auch abseits seiner Online-Präsenz steht der Influencer in der Kritik. Laut «The Hollywood Reporter» laufen Ermittlungen gegen ihn, nachdem ein Video ihn beim Schiessen auf einen Alligator zeigen soll.

Zudem wurde Braden Peters im vergangenen Monat in Florida wegen Körperverletzung angezeigt. Ihm wird vorgeworfen, eine Auseinandersetzung provoziert und anschliessend für Inhalte im Internet genutzt zu haben.