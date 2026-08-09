klar21°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Mann wirft Steine und Gasflasche gegen Passanten in Bern

Polizeirapport

Mann wirft Steine und Glasflasche gegen Passanten in Bern

09.08.2026, 10:4209.08.2026, 11:21

Die Kantonspolizei Bern hat am Samstagmorgen einen renitenten Mann festgenommen. Er soll Steine und eine Glasflasche nach Passanten und einen Linienbus geworfen haben.

Als die Polizei den Mann an der Neubrückstrasse anhalten wollte, widersetzte er sich den Anweisungen und warf einen Stein in ihre Richtung, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. In der Folge habe die Polizei zur Gefahrenabwehr ein Gummigeschoss eingesetzt, das den Mann verfehlte habe.

Der Mann sei daraufhin zu Fuss über die Schützenmattstrasse geflüchtet, bevor die Polizei ihn auf dem Vorplatz der Reitschule habe anhalten können. Der Mann sei gemäss bisherigen Erkenntnissen unverletzt und festgenommen worden.

Auf den Mann aufmerksam wurde die Polizei, weil ihr gegen 8.20 Uhr eine Auseinandersetzung an der Neubrückstrasse gemeldet wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge seien eine Frau und ein Mann im Bereich des Henkerbrünnli zunächst verbal aneinander geraten, bevor es auf der gegenüberliegenden Strassenseite zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sei. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
Lauenen BE: E-Bike-Fahrer nach Unfall in kritischem Zustand
3 Minderjährige liefern sich in gestohlenem Auto Verfolgungsjagd mit Polizei
Polizei nimmt in St. Gallen zwei gewalttätige Männer fest
E-Bike-Fahrerin in Buch bei Frauenfeld TG bei Kollision verletzt
19-Jähriger am Bahnhof Aarau mit Messer schwer verletzt – Täter flüchtig
Schwerer Unfall im Tessin: Sieben Verletzte und langen Stau
Auto fährt auf Schwägalp in Hydrant: 70&#039;000 Liter Wasser liefen aus
69-jähriger Alpinist kommt bei Glarus in Gletscherspalte um