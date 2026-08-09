Mann wirft Steine und Gasflasche gegen Passanten in Bern

Polizeirapport

Mann wirft Steine und Glasflasche gegen Passanten in Bern

Die Kantonspolizei Bern hat am Samstagmorgen einen renitenten Mann festgenommen. Er soll Steine und eine Glasflasche nach Passanten und einen Linienbus geworfen haben.

Als die Polizei den Mann an der Neubrückstrasse anhalten wollte, widersetzte er sich den Anweisungen und warf einen Stein in ihre Richtung, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. In der Folge habe die Polizei zur Gefahrenabwehr ein Gummigeschoss eingesetzt, das den Mann verfehlte habe.

Der Mann sei daraufhin zu Fuss über die Schützenmattstrasse geflüchtet, bevor die Polizei ihn auf dem Vorplatz der Reitschule habe anhalten können. Der Mann sei gemäss bisherigen Erkenntnissen unverletzt und festgenommen worden.

Auf den Mann aufmerksam wurde die Polizei, weil ihr gegen 8.20 Uhr eine Auseinandersetzung an der Neubrückstrasse gemeldet wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge seien eine Frau und ein Mann im Bereich des Henkerbrünnli zunächst verbal aneinander geraten, bevor es auf der gegenüberliegenden Strassenseite zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sei. (sda)