Sozialausgaben in der Schweiz sind 2022 um zwei Prozent gesunken

Die Sozialausgaben in der Schweiz sind 2022 im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent gesunken. Auch in den meisten anderen europäischen Ländern lagen die Sozialausgaben im Schnitt 3,5 Prozent tiefer. Das teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mit.

Eine Geschich­te von Widerstand und Flucht

ETH Bibliothek Zürich Eine Geschich­te von Widerstand und Flucht Während des Zweiten Weltkriegs versuchten zahlreiche Menschen vor der Verfolgung über die italienisch-schweizerische Grenze ins Tessin zu flüchten. So auch Egone Gruenberger, dem die Flucht in die Freiheit erst beim zweiten Versuch und nach langen Strapazen gelang.

Wir schreiben das Jahr 1943. Der Zweite Weltkrieg wütet in Europa und wirft einen langen Schatten der Angst und Ungewissheit auf Millionen von Menschen. Besonders in Italien wird die Situation immer verworrener. Nach dem Putsch vom 25. Juli 1943 wird Benito Mussolini aus der Regierung gedrängt und ins Gefängnis gesteckt. Nachdem die Alliierten in Nordafrika gesiegt haben, landen sie im Sommer 1943 in Sizilien und befreien die Insel.