wechselnd bewölkt17°
DE | FR
burger
Schweiz
Sport

Kilchberger Schwinget 2026: Video erklärt das Wichtigste zum Schwingen

Video: watson/Fabian Welsch, Emily Engkent

Du hast keine Ahnung von Schwingen? Der watson-Sportchef gibt dir Nachhilfe

28.08.2025, 10:1805.09.2026, 06:20
Emily Engkent
Emily Engkent
Fabian Welsch
Fabian Welsch
Ralf Meile
Ralf Meile

Am Samstag findet mit dem Kilchberger Schwinget der Höhepunkt der Saison statt. Wer ist der Böseste und triumphiert an diesem legendären Fest, das nur alle sechs Jahre ist?

Falls du noch keine Ahnung hast, worum es beim Schwingen überhaupt geht, erklärt dir watson-Sportchef Ralf Meile alles, was zum grossen Event wissen musst.

Video: watson/Fabian Welsch, Emily Engkent

Transparenzhinweis: Dieses Video wurde erstmals vor dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Pratteln auf watson publiziert.

Eine Champions League fürs Schwingen? Das Potenzial wäre da – doch der Verband blockt ab
Eine Champions League fürs Schwingen? Das Potenzial wäre da – doch der Verband blockt ab
Mehr zum Schwingen:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Schwingerkönige seit 1961
1 / 48
Alle Schwingerkönige der ESAF-Geschichte

2025 in Mollis: Armon Orlik.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Laien erklären Schwingen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
32 Kommentare
Zum Login
user avatar
Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Marabamba
25.08.2022 20:37registriert Februar 2018
Das passt ja gut! Ich bin am Samstag das erste Mal an einem Schwingfest - berufshalber. Wenn ihr am Stand „Watson“ murmelt murmle ich zurück 😅
252
Melden
Zum Kommentar
avatar
Ohniznachtisbett
25.08.2022 09:38registriert August 2016
Ob Senn- oder Turnerschwinger ist etwas irreführend erklärt. Sennenschwinger kommen traditionell aus den Schwingclubs, während die Turner aus Turnvereinen bzw. aus dem Nationalturnen kommen. Schwingclubs gibts klar im ländlichen Raum. Aber auch in allen grossen Städten. Woher ein Schwinger kommt, hat nichts damit zu tun ob Turner oder Senn. Sondern wie er zum Schwingen kam.
307
Melden
Zum Kommentar
32
SVP teilt gefälschten «Tagesschau»-Beitrag – so reagiert das SRF
Die Junge SVP (JSVP) wirbt auf ihren Social-Media-Profilen derzeit aktiv mit Videos und Beiträgen für die Neutralitätsinitiative, über die am 27. September abgestimmt wird. Dabei fordert sie ein «klares Signal» für die Schweizer Neutralität.
Zur Story