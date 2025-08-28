Video: watson/Fabian Welsch, Emily Engkent

Du hast keine Ahnung von Schwingen? Der watson-Sportchef gibt dir Nachhilfe

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Am Samstag findet mit dem Kilchberger Schwinget der Höhepunkt der Saison statt. Wer ist der Böseste und triumphiert an diesem legendären Fest, das nur alle sechs Jahre ist?

Falls du noch keine Ahnung hast, worum es beim Schwingen überhaupt geht, erklärt dir watson-Sportchef Ralf Meile alles, was zum grossen Event wissen musst.

Video: watson/Fabian Welsch, Emily Engkent

Transparenzhinweis: Dieses Video wurde erstmals vor dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Pratteln auf watson publiziert.