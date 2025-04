SRG schliesst 2024 mit ausgeglichenem Ergebnis ab

Zudem würden die Sparmassnahmen greifen, teilte die SRG am Donnerstag mit. Der Betriebsertrag 2024 von 1,56 Milliarden Franken habe sich gegenüber dem Vorjahr um 17,8 Millionen Franken erhöht. Dies sei vor allem auf den letztmals vollen Teuerungsausgleich auf der Medienabgabe von rund 70 Millionen Franken zurückzuführen. Der Betriebsaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 38,8 Millionen Franken höher.

Die SRG hat das Jahr 2024 mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis von 15,3 Millionen Franken abgeschlossen. Dazu beigetragen haben gemäss Mitteilung die Werbeeinnahmen, die wegen grossen Sportanlässen höher als in Durchschnittsjahren ausgefallen seien.

