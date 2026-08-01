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Waldbrand am Gonzen nach mutmasslichem Blitzschlag gelöscht

Waldbrand am Gonzen nach mutmasslichem Blitzschlag gelöscht

01.08.2026, 15:4701.08.2026, 15:47

Am Gonzen im Kanton St. Gallen hat in der Nacht auf Samstag ein Waldbrand die Einsatzkräfte beschäftigt. Das Feuer konnte nach aufwendigen Löscharbeiten am Samstagmorgen vollständig gelöscht werden. Als Ursache gilt ein Blitzeinschlag als wahrscheinlich.

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Mehrere Meldungen über eine Rauchentwicklung gingen am Freitagabend kurz nach 21.00 Uhr ein, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte. Die ausgerückten Kräfte stellten einen Waldbrand in einem schwer zugänglichen Gelände fest.

Ein Löschhelikopter brachte aus der Luft Wasser über dem Brandgebiet aus und verhinderte so eine weitere Ausbreitung des Feuers. Während der Nacht richtete die Feuerwehr laut Mitteilung eine Brandwache ein, da keine weiteren wirkungsvollen Löschmassnahmen möglich waren. Am Samstagmorgen wurden die Löscharbeiten mit zusätzlichen Helikopterflügen fortgesetzt, bis der Brand vollständig gelöscht war.

Als Brandursache stehe ein Blitzeinschlag im Vordergrund. Dafür sprechen das schwer zugängliche Gelände sowie mehrere Blitze, die am Freitagabend im Bereich der Brandstelle registriert wurden.

Die Höhe des entstandenen Schadens könne noch nicht beziffert werden. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei und der örtlichen Feuerwehr auch ein Löschhelikopter, Fachspezialisten von Meteoschweiz sowie der Regionale Führungsstab Sarganserland, wie es weiter hiess. (hkl/sda)

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