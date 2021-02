Schweiz

Erdrutsch unterbricht A8 bei Leissigen BE – Umleitung eingerichtet



Ein Erdrutsch ist am frühen Donnerstagmorgen auf die Nationalstrasse A8 zwischen Spiez BE und Leissigen BE niedergegangen. Ob Personen zu Schaden kamen, ist noch unbekannt. Wegen Felssturzgefahr ist die Strasse bis auf Weiteres in beide Richtungen gesperrt.

Wie Radio SRF in der Verkehrsinformation und der TCS meldeten, besteht aber eine Umleitung, welche für Fahrzeuge bis zu einem Gewicht von 32 Tonnen befahrbar ist. Bei der A8 am westlichen Thunerseeufer handelt es sich nicht um eine klassische Autobahn mit vier Spuren, sondern um eine Strasse, welche meist zwei Spuren aufweist. (viw/sda)

