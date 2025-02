Bund baut für vier Millionen ein Autobahn-Infozentrum im Wankdorf

Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat für fast vier Millionen Franken ein Besucherzentrum beim Autobahn-Anschluss Wankdorf gebaut. Das Astra wolle neue Wege bei der Information über Ausbau- und Neubauprojekte gehen, heisst es zur Begründung.

Das Besucherzentrum wird in diesem Frühling eröffnet und ist auf eine Nutzungszeit von mindestens 30 Jahren ausgerichtet, wie das Astra am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Zuerst hatte die «Tagesschau» von SRF über die «neue Art der Projektkommunikation» berichtet.

Die Autobahn im Raum Bern sei ein wichtiges Puzzlestück in der Mobilitätsplanung der Region, heisst es in einem Faktenblatt. Das Astra habe bereits grosse Investitionen getätigt, und weitere grössere Projekte seien in Planung.

Die hochkomplexen und lange dauernden Projekte seien für die Bevölkerung teils nur schwer verständlich. Mit herkömmlichen, textlastigen Kommunikationsmitteln könnten die Auswirkungen nicht verständlich genug erklärt werden.

Dreidimensionales Stadtmodell

«Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass über die Projekte im Raum Bern auch gewisse Unwahrheiten erzählt und Falschaussagen in den Raum gestellt wurden», sagte Andri Sinzig, Bereichsleiter Projektmanagement Astra, gegenüber SRF. «So war für uns klar, dass wir einen neuen Weg beschreiten müssen.»

In einem Raum mit grossen Videowänden sollen die Besuchenden in 3D erleben, wie zum Beispiel eine Zufahrtsachse neu geführt oder ein Veloweg gestaltet wird. Das Astra hat für das Projekt ein dreidimensionales Stadtmodell gebaut.

Nicht nur Wankdorf-Anschluss

Zunächst geht es im Besucherzentrum um die Umgestaltung des Autobahnanschlusses Wankdorf. Der Holzbau wurde laut Astra aber so konzipiert, dass es auch künftige Infrastrukturprojekte in der Region vermitteln kann, ohne dass bauliche Anpassungen notwendig werden. So könnten später Projekte wie der Bypass Bern Ost oder die Instandsetzung bestehender Nationalstrassen präsentiert werden.

Für den Bau des Besucherzentrums wurden rund 1,2 Millionen Franken aufgewendet. Der Bau der Ausstellung kostete 0,9 Millionen. Die Kosten für die Lieferung der Medientechnik werden mit knapp 1,2 Millionen Franken angegeben. Hinzu kommen eine gute halbe Million Franken für die Planung des Baus sowie Konzeption und Ausstellung.

Die Vermutung, es könnte sich um Behördenpropaganda handeln, wies das Astra zurück. «Wir haben den politischen Auftrag, innerhalb der Projekte zu kommunizieren. Und dies auf eine möglichst einfache, transparente Art und Weise.» (hkl/sda)