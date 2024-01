Ja, er will: Marcel Dettling kandidiert offiziell als SVP-Präsident

Ja, er will: Marcel Dettling bewirbt sich für den Posten als SVP-Präsident. Bild: keystone

Nationalrat und SVP-Vizepräsident Marcel Dettling will: Der Landwirt aus Oberiberg SZ hat in einem Interview mit «Blick» seine Kandidatur für das Amt des SVP-Präsidenten bekanntgegeben.

«Der Entscheid ist gefällt», sagte der 42-Jährige in einem am Samstag veröffentlichten Video-Interview auf «blick.ch». «Ich werde mich für das Präsidentenamt der Schweizerischen Volkspartei bewerben.» Als Präsident wäre es für ihn wichtig, auf Themen zu setzen, die die Bevölkerung beschäftigten, um den Erfolg der SVP bei den letzten nationalen Wahlen fortzusetzen, so Dettling. Als Beispiel nannte er die etwa die Begrenzung der «überbordenden Zuwanderung».

Dettling sitzt seit 2015 im Nationalrat, ist seit 2022 SVP-Vizepräsident und engagierte sich bei den letzten nationalen Wahlen im Oktober als Wahlkampfleiter unter dem bisherigen SVP-Präsidenten Marco Chiesa. Chiesa stellt sich auf das Ende seiner regulären Amtszeit im März 2024 nicht mehr als Präsident zur Verfügung, wie er im Dezember mitteilte. Dettling gilt als Favorit für den Posten und wurde etwa von der Genfer SVP-Nationalrätin Céline Amaudruz als mögliche passende Nachfolge genannt. (sda)