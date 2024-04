Linke und Grüne verlieren Sitze in den Tessiner Exekutiven

Er verglich Homosexuelle mit Krebs: Urteil gegen Tessiner Theologe am Montag

Dieses schreibt unter anderem vor, dass die Wahlurnen in die Tessiner Kantonshauptstadt Bellinzona transportiert und die Stimmen dort ausgezählt werden müssen, wie der Regierungssprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte. (rbu/sda)

Nach der Auszählung der Exekutiven am Sonntag werden am Montag die Legislativen der Tessiner Gemeinden und Städte ausgezählt. Grund für die auf zwei Tage aufgeteilten Kommunalwahlen ist das sogenannte Gesetz über die Ausübung der politischen Rechte.

Legislativen folgen am Montag

Für ungültig erklärt wurden die Gemeinderatswahlen in Arbedo-Castione. Wie die Staatskanzlei am Sonntagabend gegen 21.00 Uhr mitteilte, wurden einige «systematische Unregelmässigkeiten» bei den Wahlzetteln festgestellt. Diese würden etwa fünfzig Wahlzettel für die Exekutive und einige für die Legislative betreffen.

Ungültige Wahlen in Arbedo-Castione

Der ehemalige Tessiner Mitte-Ständerat Filippo Lombardi wurde als Stadtrat von Lugano bestätigt. Er lag mit 5398 Stimmen im unteren Mittelfeld. Am wenigsten Stimmen (4506) erzielte der neu gewählte SP-Stadtrat Raoul Ghisletta. Der Gewerkschafter und Kantonsrat konnte den Sitz der zurückgetretenen Stadträtin Cristina Zanini Barzaghi verteidigen.

In Lugano hat der ehemalige SVP-Präsident und Tessiner Ständerat Marco Chiesa den Einzug in die Exekutive geschafft. Er erreichte mit 10'484 Stimmen das zweitbeste Resultat hinter dem amtierenden Stadtpräsidenten Michele Foletti (11'311 Stimmen) von der Lega.

SP und Grüne verloren in den ausgezählten Exekutiven 13 Sitze und stehen als vorläufige Verliererinnen der Tessiner Kommunalwahlen 2024 da. Die Legislativen der Städte und Gemeinden im Südkanton waren am Sonntagabend noch nicht ausgezählt.

Die Linke ist die vorläufige Verliererin der Tessiner Kommunalwahlen 2024 – dies kann zumindest nach Auszählung der Exekutiven am Sonntagabend festgestellt werden. Die Legislativen werden erst am Montag ausgezählt.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Locarneser Tram mit Blick in Richtung Piazza Grande

Locarneser Tram mit Blick in Richtung Piazza Grande

Jackie Robinson macht sein erstes Spiel in der MLB und verändert den US-Sport für immer

Rüfenacht provoziert Biel-Topskorer Nüssli vor Spielbeginn so lange, bis es kracht

Poltergeister spuken nicht nur in Schlössern, sondern auch in Köpfen

Im Nahost-Konflikt beginnt eine neue Phase – darum ist sie so gefährlich

Bitcoin verursacht Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr – fast doppelt so viel wie die Schweiz

Wie Christian Wolf seine Freundin zurück in die Essstörung treibt

Mann verliert Kontrolle über Motorrad in Gähwil SG und verletzt sich schwer

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall in Gähwil SG am Samstag schwere Verletzungen zugezogen. Der 43-Jährige verlor nach einem Überholmanöver die Kontrolle und stürzte über ein Wiesenbord.

Ereignet hat sich der Unfall am Samstag kurz nach 11 Uhr, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilte. Demnach fuhr der 43-jährige Mann mit seinem Motorrad von Fischingen her kommend in Richtung Mühlrüti.