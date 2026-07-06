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Temperatur-Tagesrekord in Locarno TI geknackt

The tiny port with moored boats in front of Muralto embankment and foggy Alps, Lake Maggiore, Locarno, Switzerland xkwx Alps, Lago Maggiore, Lake Maggiore, Lepontine Alps, Locarno, Muralto, Switzerlan ...
In Locarno wurden am Sonntag 34 Grad gemessen.Bild: www.imago-images.de

Temperatur-Tagesrekord in Locarno TI geknackt

06.07.2026, 02:3606.07.2026, 02:36

Noch nie war es in Locarno TI an einem 5. Juli so heiss. Wie Meteoschweiz auf seiner Website berichtete, wurden am Sonntag in der Stadt am Lago Maggiore 34 Grad gemessen.

Damit wurde ein neuer Hitze-Tagesrekord aufgestellt. Der alte Rekord lag bei 33,6 Grad und wurde im Jahr 1952 gemessen. Die Messstation im Viertel Locarno-Monti liegt auf 367 Meter über Meer an einem Südhang.

Für einen Grossteil des Tessins gilt erhebliche Hitzegefahr (Stufe 3 von 4). Diese dauert schätzungsweise bis am kommenden Freitagabend an, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) auf seiner Website schreibt. Die stärkste Hitzephase werde in der zweiten Tageshälfte am Mittwoch erwartet. Ein mögliches Gewitter am Donnerstag könnte die Temperaturen vorübergehend senken.

Meteoschweiz warnt vor einem erheblichen Risiko für Kreislaufbeschwerden und körperliches Unwohlsein. Es wird empfohlen, mindestens 1,5 Liter pro Tag zu trinken, am besten ungesüsste und alkoholfreie Getränke. Körperliche Anstrengungen zur heissesten Tageszeit sollen vermieden werden. Ebenso sollen keine Personen oder Tiere in geparkten Autos zurückgelassen werden. (sda)

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