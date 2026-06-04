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Wetter Schweiz: Kaltfront kommt, Schneefallgrenze sinkt auf 1500 Meter

Kaltfront kommt auf die Schweiz zu – Schneefallgrenze sinkt bis auf 1500 Meter

04.06.2026, 14:2104.06.2026, 14:32

Nach den Gewittern folgt in der Schweiz die Kaltfront. Tief Peggy kommt aus dem Westen zu uns und bringt teils grössere Niederschläge mit sich, vor allem in der Südschweiz und im Bündnerland, wie Meteonews schreibt.

Wetter Schweiz: Erwartete Niederschlagssumme bis Freitagmittag.
Vor allem im Süden und in Graubünden wird es nass.Bild: Meteonews

In der restlichen Schweiz wird es zwar nicht regnerisch, aber es bleibt ab Mittag bewölkt, die Temperaturen nehmen dabei im Tagesverlauf immer mehr ab.

Wie der Wetterdienst weiter schreibt, sinkt die Schneefallgrenze im Bündnerland bis zum frühen Freitagmorgen auf 1500 bis 1800 Meter: «Alle, die morgen über einen Pass fahren wollen, sollten sich also unbedingt vor Fahrtantritt über die Situation erkundigen», heisst es.

Am Freitag klart dann das Wetter wieder auf. Während es zu Beginn des Tages entlang der Voralpen und im Osten noch zu einzelnen Schauern kommen könnte, stellt sich am Nachmittag eine «zunehmend freundliche Mischung aus Sonne und Wolken ein.»

Und am Wochenende?

Wetter-Prognosen für die nächsten Tage in der Schweiz.
Die Wetterprognosen für die nächsten Tage. Bild: Meteonews

Am Samstag zieht eine «schwache Warmfront» über die Schweiz, weshalb in einzelnen Regionen mit Regen und Wolken gerechnet werden muss, vor allem im östlichen Voralpenraum sowie im Bündnerland. Gewitter dürfte es im Tessin geben.

Sonnig wird es dann am Sonntag. Zwar dominieren am Morgen noch die Wolken, dann hellt es auf. Prognostiziert sind Temperaturen zwischen 22 und 24 Grad (Norden), im Westen rechnet der Wetterdienst mit rund 24 Grad. Noch wärmer wird es im Wallis und in der Südschweiz mit maximal 27 Grad. (ome)

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