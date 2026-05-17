Wetterphänomen Halo verzaubert Himmel über Pruntrut JU

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Der Halo war am Sonntag über Pruntrut (Porrentruy) zu erblicken. Bild: keystone

Am Himmel über Pruntrut im Kanton Jura ist am Sonntagmittag ein Halo zu beobachten gewesen. Solche Lichterscheinungen entstehen, wenn sich Sonnenlicht an Eiskristallen in hohen Wolken bricht oder spiegelt.

Bei dem am Sonntag in der Ajoie fotografierten Phänomen handle es sich um einen sogenannten kleinen Halo oder 22°-Ring. Solche Erscheinungen seien relativ häufig und träten in verschiedenen Formen auf, schreibt Meteoschweiz auf seiner Webseite

Der Prozess, der zu Halos führt, finde in der Regel in der oberen Troposphäre statt. Dort kommen das ganze Jahr über Wolken aus Eiskristallen vor, sogenannte Schleierwolken wie Cirrus oder Cirrostratus. Durch die Brechung und Spiegelung des Sonnenlichts an diesen Kristallen können farbige oder weisse Bögen, Kreise und Fragmente am Himmel entstehen.

Eiskristalle und damit auch Halos könnten sich an kalten Wintertagen auch am Nebelrand oder in Bodennähe bilden, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist. Da sich diese Nebelhalos sehr nahe beim Beobachter bildeten, würden sie als sehr beeindruckend wahrgenommen, schreibt MeteoSchweiz weiter. (sda)