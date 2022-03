Zweiter Wolf eines Rudels im Waadtländer Jura abgeschossen

Die Waadtländer Wildhüter haben einen zweiten Wolf aus dem Marchairuz-Rudel erlegt. Der vom Bund bewilligte Abschuss erfolgte in der Nacht auf den 28. März, wie der Kanton am Donnerstag mitteilte.

Wolfswelpen im Juraparc bei Vallorbe, Kanton Waadt. Bild: KEYSTONE

Der Kanton Waadt hatte im vergangenen Sommer vom Bund die Bewilligung erhalten, zwei junge, ausgewachsene Rüden aus dem Marchairuz-Rudel abzuschiessen, nachdem es im Waadtländer Jura zu mehreren Angriffen auf Rinderherden gekommen war. Diese Genehmigung war bis zum 31. März gültig.

Der erste junge Wolf des gleichen Rudels wurde bereits in der Nacht auf den 18. März am Fuss des Mont-Tendre abgeschossen, in dem vom Bund bewilligten erweiterten Perimeter. (sda)