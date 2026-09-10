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Wolf reisst in Oberiberg SZ mutmasslich zwei Schafe

Un loup du parc animalier Juraparc du Mont d&#039;Orzeires est photographie ce 9 juillet 2004 pres de Vallorbe, Vaud. (KEYSTONE/Fabrice Coffrini)
Laut dem Schwyzer Umweltdepartement deuten die Spuren auf einen Wolfsangriff hin.Bild: KEYSTONE

Wolf reisst in Oberiberg SZ mutmasslich zwei Schafe

10.09.2026, 15:5810.09.2026, 15:58

In Oberiberg sind am Mittwoch zwei tote Schafe entdeckt worden. Die Spuren deuten laut einer Mitteilung des Schwyzer Umweltdepartements auf einen Wolfsangriff hin. DNA-Proben sollen den Verdacht nun klären.

Die Wildhut wurde am Mittwochvormittag über die toten Schafe auf einer Weide bei Rieter informiert und rückte aus, wie es hiess. Aufgrund der Verletzungs- und Rissspuren löste die Kantonspolizei um 13.30 Uhr den Herdenschutzalarm aus.

Die DNA-Proben wurden zur Analyse eingesandt. Der zuständige Herdenschutzkoordinator stellte fest, dass die Herdenschutzmassnahmen korrekt umgesetzt waren. Damit seien die Voraussetzungen für die Anerkennung der Tiere als «anrechenbares Rissereignis» erfüllt, so das Umweltdepartement. (pem/sda)

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Liebe Politiker, es braucht bei Social Media klare Kante, wir haben lang genug beobachtet
Die Plattformen der marktbeherrschenden Tech-Konzerne schaden Kindern und Jugendlichen. Leider ist die Erkenntnis in der Politik noch nicht angekommen. Wo bleibt in Bundesbern die Medienkompetenz?
87 Prozent. Das ist eine klare Ansage.
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