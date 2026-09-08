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Klein Melchtal: Wolf reisst Rind im Kanton Obwalden

Wolf soll im Klein Melchtal OW Rind gerissen haben

08.09.2026, 09:4908.09.2026, 09:49

Auf der Alp Talalp im Obwaldner Klein Melchtal ist am 4. September ein totes Rind aufgefunden worden. Die Wildhut geht aufgrund von Spuren und Rissbild mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass ein Wolf das Tier gerissen hat.

Das teilte das Amt für Wald und Landschaft des Kantons Obwalden am Dienstag mit. DNA-Proben sollen nun Klarheit bringen.

Die Alp liegt im Territorium des Wolfsrudels «Klein Melchtal». Ein Zusammenhang mit diesem Rudel lasse sich nicht ausschliessen, schrieb der Kanton. Für die unmittelbare Anordnung eines Abschusses lägen die rechtlichen Voraussetzungen aber derzeit nicht vor.

Zeigt ein Rudel wiederholt unerwünschtes Verhalten wie das Reissen von Rindern, können die Kantone nach vorheriger Zustimmung des Bundesamts für Umwelt (Bafu) Regulierungen vornehmen. Zudem dürfen bis zu zwei Drittel der Jungtiere des laufenden Jahres entnommen werden.

Für das Rudel «Klein Melchtal» fehlt jedoch noch der Nachweis von Jungtieren. Sobald mindestens zwei Welpen nachgewiesen sind, kann der Kanton ein Gesuch beim Bafu einreichen. (sda)

Mehr zum Wolf:

Mindestens 18 Wolfswelpen in der Schweiz nachgewiesen
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