Wolf bei Grindelwald von Wildhut erschossen

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Die Berner Wildhut hat in der Nacht auf Sonntag im Gebiet Bussalp ob Grindelwald einen Wolf erlegt. Das Tier war zum Abschuss freigegeben.

Der Abschuss gelang in den frühen Morgenstunden, nachdem am Samstagabend ein frischer Riss eines Schafs gemeldet worden war, wie die kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion mitteilte. Damit waren die für einen Abschuss erforderlichen Risse an Nutztieren erfüllt.

Laut Jagdinspektorat dürfte es sich beim erlegten Tier um ein Wolfsmännchen handeln, das für einen Grossteil der Nutztierrisse in der Region verantwortlich ist. Genaueres werden Untersuchungen am Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit der Universität Bern zeigen. (sda)