Bild: KEYSTONE

Wölfe sollen ganzjährig gejagt werden dürfen – das will diese Initiative

Mehr «Schweiz»

Die Urheber der Initiative zur Aufhebung des Schutzes des Wolfs können ab sofort mit der Unterschriftensammlung starten. Dies teilte die Bundeskanzlei am Dienstag mit. Die Initiative will, dass der Wolf überall ausser im Nationalpark ganzjährig gejagt werden darf.

Die Zahl der Wölfe habe sich in den letzten fünf Jahren verfünffacht, machte das Initiativkomitee geltend. Die von Wölfen angerichteten Schäden würden laufend zunehmen und die artgerechte Tierhaltung auf Weiden und in Offenställen immer schwieriger werden.

Lebensgrundlagen seien gefährdet. Dazu kämen weitere Gefahren für Menschen, Nutz- und Haustiere. So sollte ein «Verteidigungsschuss» zum Schutz von Haus- und Nutztieren straffrei bleiben. Nicht zuletzt stelle der Wolfsbestand die Freizeitmöglichkeiten in der Natur in Frage.

Die Initiative «Zum Schutz von Mensch, Haus- und Nutztier vor dem Wolf» will einen neuen Absatz in Artikel 79 der Bundesverfassung. Dieser regelt die Bundeskompetenzen für Jagd und Fischerei. Im neuen Absatz 79a soll festgehalten werden, dass der Wolf nur noch im Schweizerischen Nationalpark im Engadin geschützt ist und überall sonst das ganze Jahr über gejagt werden darf.

Die Frist für das Sammeln der für das Zustandekommen des Volksbegehrens nötigen 100'000 Unterschriften läuft am zweiten November 2024 ab.

Mehr zum Thema: 1 Bündner Wolf offenbar in Ungarn getötet

(yam/sda)