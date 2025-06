Der Vierwaldstättersee mit Blick auf die Stadt Luzern. Bild: KEYSTONE

Nach Unfall in Greppen LU läuft Diesel in den Vierwaldstättersee

Mehr «Schweiz»

Ein Lastwagen hat nach einem Unfall in Greppen LU am Mittwochvormittag rund 100 Liter Diesel verloren. Ein Teil davon floss via Schächte in den Vierwaldstättersee. Das führte zur Verschmutzung des Sees und des Ufers.

Mehrere Kubikmeter des Strands müssen abgetragen werden, schrieb die Luzerner Polizei am Donnerstag in einer Mitteilung. Die Feuerwehr richtete im Uferbereich eine Öl-Sperre ein. Der Sachschaden könne zurzeit noch nicht beziffert werden.

Der Lastwagen fuhr von einem Parkplatz auf die Dorfstrasse. Dabei touchierte er einen Metallpfosten, wobei der Tank des Fahrzeugs aufriss.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Seegemeinden, die Feuerwehr Stadt Luzern mit zwei Feuerwehrbooten, der Werkdienst sowie Mitarbeiter der Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern und der kantonale Fischereiaufseher. (nib/sda)