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Kantone prüfen Abschuss von Jungwölfen in Ausserschwyz

HANDOUT - Im Zoo Zuerich sind am 1. Mai junge mongolische Woelfe zur Welt gekommen. Die urspruenglich in Zentralasien heimischen Tiere zeugten 5 Nachkommen. (KEYSTONE/HANDOUT/Zoo Zuerich) *** NO SALES ...
Diese Jungwölfe leben nicht in der Wildnis, sondern im Zoo Zürich.Bild: ZOO ZUERICH

Kantone prüfen Abschuss von Jungwölfen in Ausserschwyz

29.06.2026, 09:4729.06.2026, 09:47

Das Chöpfenberg-Wolfsrudel in Ausserschwyz hat erneut Nachwuchs. Drei Jungwölfe wurden im Streifgebiet des Rudels mit Fotofallen nachgewiesen. Der Kanton Schwyz prüft gemeinsam mit dem Kanton Glarus einen Abschuss des Rudels, wie er am Montag mitteilte.

Drei Jungwölfe des sogenannten Chöpfenberg-Rudels im Wägital wurden im November des vergangenen Jahres erlegt. Nun sind im «Streifgebiet» des Rudels drei Wolfswelpen nachgewiesen worden, wie es weiter hiess. Die Fotofalle soll zeigen, ob weitere Jungtiere zum Rudel gehören und wie gross dessen Aktionsradius ist, teilte das kantonale Umweltdepartement weiter mit.

Der Kanton Schwyz prüft gemeinsam mit dem Kanton Glarus ein Gesuch für den Abschuss des Rudels. Damit sollen grössere Schäden in der Landwirtschaft verhindert und die Scheu der Wölfe gegenüber dem Menschen erhalten bleiben, wie es hiess. (sda)

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