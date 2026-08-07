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Känguru hüpfte im Aargau – nun ist es eingefangen

Känguru Aargau Dietwil
Im Aargau hüpfte am Donnerstag ein Känguru durch die Gegend.Bild: watson-User

Känguru hüpfte im Aargau – nun ist es eingefangen

07.08.2026, 14:0707.08.2026, 14:44

Im Aargau hüpfte am Donnerstag ein ausgebüxtes Känguru durch die Landschaft. Zunächst war offen, wem es gehören könnte. Das Beuteltier war in der Nähe eines Sommerlagers in Dietwil AG zu sehen.

Inzwischen konnte das Känguru eingefangen werden. Das bestätigt der Aargauer Veterinärdienst gegenüber Blick. Das Tier gehöre einem Halter aus dem Kanton Luzern.

Nach der Meldung seien mehrere potenzielle Besitzer des Tieres kontaktiert worden, etwa Bauern und ein Zoo in der Region. Ein Känguru hatte jedoch niemand vermisst, sagte Dominic Zimmerli, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, gegenüber der Zeitung. Nun ist zumindest der Besitzer des Kängurus bekannt. Wie es ausbüxen konnte, ist noch nicht klar. (hkl)

Mehr folgt in Kürze ...

Im Aargau wurde ein Känguru gesichtet – und niemand weiss, wem es gehört
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