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Känguru in Dietwil im Aargau gesichtet

Im Aargau wurde ein Känguru gesichtet – und niemand weiss, wem es gehört

06.08.2026, 18:0607.08.2026, 07:48

Im Aargau scheint ein ausgebüxtes Känguru durch die Landschaft zu hüpfen. Wem es gehören könnte, war am Donnerstagabend offen.

Der Blick veröffentlichte ein kurzes Video mit einem Känguru. Das Beuteltier hüpft nach Angaben der Online-Zeitung in der Nähe eines Sommerlagers in Dietwil AG einem Waldrand entlang. Die Kantonspolizei Aargau ist über die Sichtung des Kängurus informiert, wie sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Eine eigentliche Suche seitens der Polizei nach dem Tier gebe es nicht, teilte die Kantonspolizei mit. Es seien aber mehrere Privatpersonen und Institutionen angefragt worden, die mutmasslich Kängurus oder Wallabys halten. Alle Angefragten hätten ausgesagt, dass sie kein Tier vermissen würden. (sda)

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goodbunny
06.08.2026 21:50registriert Februar 2026
Ging jetzt doch schnell mit dem Klimawandel.
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bokl
06.08.2026 18:51registriert Februar 2014
Zwei meiner Kinder sind dort im Lager. Waren begeistert vom "Besuch".
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Chill Dude
06.08.2026 19:03registriert März 2020
Wurde Marc-Uwe Kling in der Nähe gesehen?
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