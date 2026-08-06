Im Aargau wurde ein Känguru gesichtet – und niemand weiss, wem es gehört

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Im Aargau scheint ein ausgebüxtes Känguru durch die Landschaft zu hüpfen. Wem es gehören könnte, war am Donnerstagabend offen.

Der Blick veröffentlichte ein kurzes Video mit einem Känguru. Das Beuteltier hüpft nach Angaben der Online-Zeitung in der Nähe eines Sommerlagers in Dietwil AG einem Waldrand entlang. Die Kantonspolizei Aargau ist über die Sichtung des Kängurus informiert, wie sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Eine eigentliche Suche seitens der Polizei nach dem Tier gebe es nicht, teilte die Kantonspolizei mit. Es seien aber mehrere Privatpersonen und Institutionen angefragt worden, die mutmasslich Kängurus oder Wallabys halten. Alle Angefragten hätten ausgesagt, dass sie kein Tier vermissen würden. (sda)